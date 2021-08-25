  • 31°C
香港時間 : 2021825日 (三) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】內地永高股份持有2億人幣恒大商票逾期未兌付　

股市 10:09 2021/08/25

分享：

永高股份（深﹕002641）發表公告指，恒大及其成員企業由於資金周轉困難，故出現商票逾期未兌付情況。

恒大 （03333） 再有新消息，永高股份（深﹕002641）發表公告指，恒大及其成員企業由於資金周轉困難，故公司持有的恒大及旗下企業開列商票出現逾期未兌付情況。恒大未有受消息影響，至10時08分，中國恒大仍升0.4%，報4.5元，成交額達6480萬。

公告指，恒大及旗下企業一直向公司購買管材、管件等產品，惟截至8月24日，剔除公司與恒大已達成資產解決方案的1.67億元（人民幣，下同）外，公司和恒大集團及旗下成員企業仍有應收賬款餘額4.78億元。其中，應收商票金額為4.51億元，已逾期未兌付商票達1.95億元。

公司表示，目前正與恒大協商，尋求解決方案，但不排除以法律途徑維護公司及投資者合法權益。另外，公司自今年5月1日起，已暫停向恒大及旗下企業供貨。

相關文章﹕

【恒大3333】中策蝕賣恒大票據 損手逾3600萬元

【恒大3333】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

【恒大3333】恒大遭人行約談提「不傳播不實訊息」　凌晨急澄清小米買車傳聞、股價再創新低

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

港股 汽車 A股 永高股份（深：002641） 傳統經濟股 中國恒大（03333） 恒大物業（06666） 恒大 恒大汽車（00708）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）