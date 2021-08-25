【恒大3333】內地永高股份持有2億人幣恒大商票逾期未兌付　

▲ 永高股份（深﹕002641）發表公告指，恒大及其成員企業由於資金周轉困難，故出現商票逾期未兌付情況。

恒大 （03333） 再有新消息，永高股份（深﹕002641）發表公告指，恒大及其成員企業由於資金周轉困難，故公司持有的恒大及旗下企業開列商票出現逾期未兌付情況。恒大未有受消息影響，至10時08分，中國恒大仍升0.4%，報4.5元，成交額達6480萬。

公告指，恒大及旗下企業一直向公司購買管材、管件等產品，惟截至8月24日，剔除公司與恒大已達成資產解決方案的1.67億元（人民幣，下同）外，公司和恒大集團及旗下成員企業仍有應收賬款餘額4.78億元。其中，應收商票金額為4.51億元，已逾期未兌付商票達1.95億元。

公司表示，目前正與恒大協商，尋求解決方案，但不排除以法律途徑維護公司及投資者合法權益。另外，公司自今年5月1日起，已暫停向恒大及旗下企業供貨。

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編輯﹕賴奕羚