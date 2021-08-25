【科技股女股神】Cathie Wood：對中國樂觀程度高於悲觀　相信政府不是要阻止科技發展（附短片）

▲ 【科技股女股神】Cathie Wood：對中國樂觀程度高於悲觀 相信政府不是要阻止科技發展

「科技股女股神」、Ark Investment創辦人Cathie Wood表示，長遠而言，她對中國的樂觀程度高於悲觀。Wood接受彭博訪問時指，中國是一個非常具有創業精神的社會，雖然政府推出更多的規定和監管，但認為中國政府並不是要阻止科技發展及經濟增長。

Wood又透露，她的基金對中國企業進行整理，研究哪些公司的業務投政府所好，目前正整合在百貨、物流及製造業中的倉位。

Cathie Wood重新買入中概股 科技股暴力反彈【下一頁】

不過，她補充指，對美國和其他經濟體更加樂觀，這更像是一種相對的情況。她又稱，中國愈是走向孤立，在人工智能等領域的競爭力就會愈弱。

隔夜數據顯示，Ark旗下的Autonomous Technology＆Robotics ETF（美：ARKQ）周一買入超過16萬份京東 （09618） ADR。Wood又指出，物流是京東業務的重要組成部分。

對於去年跑贏大市的Wood和Ark來說，2021是跌宕起伏的一年。該公司主力基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）在2020年獲得了149%的回報率後，今年下跌4%。

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編輯：吳敏芳