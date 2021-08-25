【港股收市】恒指全日收跌34點報25694點　快手跌逾3%、京東系、教育股好（不斷更新）

市場人士預計儲局不會在周五全球央行年會上，公布縮減買債的細節。美股造好，納指及標指再創新高，中概股反彈，本港科技股可能繼續反彈。另外，人行把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點，堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長。

圖看焦點股份













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【16：10】恒指全日收跌34點報25694點，科指升0.2%或12點，收6458點，大市成交1633億元。快手 （01024） 尾市跌幅收窄，收市報77.5元，跌3.5%；京東系造好，京東 （09618） 逆市升5%，收294元；京東物流 （02618） 收升6%，報28.35元；京東健康 （06618） 全日升3.2%，收75.8元。

金山軟件 （03888） 全日挫21%，收31.15元。另外，恒大 （03333） 傳蝕賣香港資產，恒大全日升1.8%，收4.56元，但恒大汽車 （00708） 全日跌14.8%，收6.37元。

【16：00】恒指U盤前跌57點報25671點。

【15：54】合生創展 （00754） 上半年純利56.3億元，按年升一成，派中期息50仙，按年減少16%，但送紅股，每持有10股會送1紅股，而且計劃未來半年，回購最多5億元股份。該股股價升8%，最新報29.15元。

【15：43】北京將分批公佈恢復線下學科類校外培訓機構名單，教育股續升，新東方 （09901） 股價現升12%，最新報15.38元；中教 （00839） 現升8.4%，最報15.18元，盤中高見15.26元，創一個月高。

【教育股風暴】北京將分批公佈恢復線下學科類校外培訓機構名單 新東方港股升逾一成

【14：38】海底撈 （06862） 績後遭瑞信降目標價，股價現跌3.8%﹐最新報27.7元，成交額4.6億元。瑞信指，海底撈翻檯率及訂單規模下跌，憂慮其利益前景及分店擴張潛力，目標價由50元降至32元，評級維持「中性」。

【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣遜預期 公布多項人事變動、股價跌近3%

【14：34】快手 （01024） 午後跌幅擴大，現跌逾半成，最新報75.6元，成交額24.85億元。

【快手業績】快手業績前股價倒跌6% 券商料單季經調整虧損約49億人幣

【14：24】周黑鴨 （01458） 股價現飈逾一成，最新報7元。

【業績｜內需股】周黑鴨虧轉盈 純利2.3億人幣

【13：48】瑞聲科技 （02018） 上半年賺9.21億人幣，按年增187.4%，派中期息每股0.2元。該股午後升逾3%，最新報47.15元，盤中高見48.25元。

【業績｜藍籌股】瑞聲科技上半年賺9.21億人幣 按年增187.4%、派中期息每股0.2元

【13：37】海福德 （00442） 午後復牌，股價曾升85.7%，高見1.3元，最新報1.2元，升71%。該公司公布，昨日（24日）接管人與一名獨立第三方就可能買賣押記股份訂立諒解備忘錄，若交易落實，或導致公司控制權出現變動。

【13：30】波羅的海乾散貨指數（BDI）連升11日，更創2008年後最高。航運股造好，太平洋航運 （02343） 現升6.9%；中遠海控 （01919） 升3.5%；中國外運 （00598） 上半年多賺78%，抽升10.5%；中遠海發 （02866） 漲2.6%。

【13：25】雷蛇 （01337） 半日轉賺3397.9萬美元，去年同期虧損1734.3萬美元。該股午後造好，現升逾2%，最新報1.91元，成交額2280萬元。

【業績｜RAZER】雷蛇半年轉賺3400萬美元符盈喜

【13：08】復星醫藥 （02196） 績後股價造好，現升5.9%，最新報57.6元，成交額4.96億元。集團指，期望復必泰疫苗盡快在中國上市。

【業績】復星國際中期多賺1倍、不派息 預計下半年業務穩健復甦

【12：31】阿里巴巴 （09988） 女員工性侵案，有一人批准逮捕。央視網報道，經審查，犯罪嫌疑人張某涉嫌強制猥褻犯罪，依法批準逮捕；犯罪嫌疑人王某文涉嫌強制猥褻罪一案正在審查過程中。阿里巴巴半日跌1.5%，午收163.9元。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴性醜聞案 俞永福接任請辭CEO

【12：05】港股今早先升後跌，恒指半日跌94點報25634點，恒生科指半日跌0.1%，午收6439點，大市半日成交970億元。京東系造好，京東 （09618） 逆市升3.5%，報289.8元；京東物流 （02618） 半日升5.8%，最新報28.3元；京東健康 （06618） 半日升4.1%，最新報76.45元。安踏 （02020） 半日跌5.5%，午收161.7元。

【12：00】恒指中午跌94點報25634點。

【11：49】外電報道指，美國政府已經批准數億美元的許可證申請，允許華為購買用於汽車零部件業務的芯片，中芯 （00981） 現跌0.6%，最新報23.9元。

【芯片大戰】據報美國已批准供應商數億美元許可證申請 可向華為出售汽車零件芯片

【11：09】電力股續彈，中國電力 （2380） 升11.3%，最新報3.14元；華能國際電力 （00902） 現升4%，最新報4.11元；華電國際電力 （1071） 升半成，華潤電力 （0836） 升3.6%、大唐發電 （00991） 升5.7%。

【10：55】有色金屬股造好，中冶A股（滬：601618）升停板，H股 （01618） 也顯著抽升，現升10.8%，報2.67元，成交有2.36億元。另外中鋁 （02600） 現升8.3%、五礦資源 （01208） 現升6.7%、江西銅 （00358） 現升3.2%。

【10：48】科技股升幅急收窄，部分更轉跌。騰訊 （00700） 現僅升0.2%，最新報473元；美團 （03690） 現僅升2.7%，最新報227.8元；京東 （09618） 現升5%，最新報294元；阿里巴巴 （09988） 倒跌0.7%，最新報165.3元；快手 （01024） 亦轉跌逾1%。

【10：38】恒指倒跌，安踏 （02020） 曾跌8%，低見157.1元，最新報159.9元，跌6.6%。

【安踏業績】安踏每手單位拆至200股、入場費降8成 半年多賺1.3倍中期息大增至60港仙

【10：04】上海市昨日發布《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的實施意見》（雙減文件），但教育股未受影響力，新東方 （09901） 股價現反彈14.4%，最新報15.7元。另外，成實外教育 （01565） 、天立教育 （01773） 、思考樂教育 （01769） 、希望教育 （01765） 亦分別升4%至7%。

【09：56】京東 （09618） 獲Ark旗下的Autonomous Technology ＆ Robotics ETF（ARKQ）掃貨，京東曾升9.6%，高見306.8元，創一個月高，現升6.8%，最新報299元。另外，京東物流 （02618） 現升半成，最新報28.2元；京東 （06618） 虧損大幅收窄，現升9.3%﹐最新報80.35元。

【科技股女股神】Cathie Wood：對中國樂觀程度高於悲觀

【業績】京東健康虧損收窄逾九成至4.5億人幣、股價現升逾8%

【09：53】金山軟件半年純利倒退98%，股價曾急挫兩成，最新報31.95元，跌19%。

【09：33】騰訊 （00700） 現升3%，最新報486.4元；阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，最新報169.9元；美團 （03690） 彈逾6%，最新報235.2元。

【09：20】恒指高開202點，報25930點。科技股繼續反彈，恒生科指今早高開2.5%。

人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點

【業績｜零售股】思捷環球半年賺1.2億元 4年以來首度扭虧為盈 下半年著力提升市場份額

【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣 不派息

【業績｜內需股】頤海國際上半年盈利倒退12.6% 毛利率跌7個百分點

【業績】平安健康上半年虧損擴大3.1倍 CFO：最遲2025年收支平衡目標不變（第二版）

【業績】京東健康虧損收窄逾九成至4.5億人幣

【09：15】人民幣中間價持續上升，今早報6.4728兌1美元，較上日中間價升77點子，創逾1星期新高。

【09：15】8月期指高開130點，報25768點。

【08：25】日韓股市早段造好，日股早段升逾百點，日經平均指數升0.4%；首爾綜合指數曾升逾0.7%，但其後升幅收窄。

【07：45】港股美國預託證券（ADR）普遍上升。騰訊及美團ADR比本港昨日收市價再升逾3%，以港元計，騰訊ADR折合報487.2元，美團ADR折合報229.5元。阿里巴巴ADR亦升0.4%，折合報167.2元。

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【07：30】輝瑞及BioNTech疫苗獲批准全面使用授權。避險情緒繼續降溫，美滙跌穿93。納指標指創新高，納指首度突破15000點。另外，市場預期， 美國的疫苗接種率將會上升， 可望帶動旅遊及娛樂業復甦， 旅遊相關股份有買盤吸納。

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責任編輯：吳敏芳