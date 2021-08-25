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【港股市況】恒指早段升逾200點科技股續彈　美團升逾6%（不斷更新）

股市 09:54 2021/08/25

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市場人士預計儲局不會在周五全球央行年會上，公布縮減買債的細節。美股造好，納指及標指再創新高，中概股反彈，本港科技股可能繼續反彈。另外，人行把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點，堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長。

【09：53】金山軟件半年純利倒退98%，股價曾急挫兩成，最新報31.95元，跌19%。

【09：33】騰訊 （00700） 現升3%，最新報486.4元；阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，最新報169.9元；美團 （03690） 彈逾6%，最新報235.2元。

【09：20】恒指高開202點，報25930點。科技股繼續反彈，恒生科指今早高開2.5%。

人行：把促進共同富裕作為金融工作出發點及着力點

【業績｜零售股】思捷環球半年賺1.2億元　4年以來首度扭虧為盈　下半年著力提升市場份額

【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣　不派息

【業績｜內需股】頤海國際上半年盈利倒退12.6%　毛利率跌7個百分點

【業績】平安健康上半年虧損擴大3.1倍 CFO：最遲2025年收支平衡目標不變（第二版）

【業績】京東健康虧損收窄逾九成至4.5億人幣

【09：15】人民幣中間價持續上升，今早報6.4728兌1美元，較上日中間價升77點子，創逾1星期新高。

【09：15】8月期指高開130點，報25768點。

【08：25】日韓股市早段造好，日股早段升逾百點，日經平均指數升0.4%；首爾綜合指數曾升逾0.7%，但其後升幅收窄。

【07：45】港股美國預託證券（ADR）普遍上升。騰訊及美團ADR比本港昨日收市價再升逾3%，以港元計，騰訊ADR折合報487.2元，美團ADR折合報229.5元。阿里巴巴ADR亦升0.4%，折合報167.2元。

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【07：30】輝瑞及BioNTech疫苗獲批准全面使用授權。避險情緒繼續降溫，美滙跌穿93。納指標指創新高，納指首度突破15000點。另外，市場預期， 美國的疫苗接種率將會上升， 可望帶動旅遊及娛樂業復甦， 旅遊相關股份有買盤吸納。

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯：吳敏芳

港股 ADR 美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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