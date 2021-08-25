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【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光（歡迎預先留言問股）

股市 07:15 2021/08/25

分享：

科技股連續反彈兩日，內地未有進一步監管舉措，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、阿里 （09988） 等股價造好，連月沽出中概股的「科技股女股神」Cathie Wood亦重新買入了京東美股。科技股是否浴火重山，為港股帶來曙光？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆局。

有股票疑難，歡迎 WhatsApp 9613 3819

立即登入財經台

【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光

***

重溫上日《ET開市直擊》

Timecode：

00：00 - 港股今日焦點速覽
00：45 - 外圍市況速覽
02：19 - 美股市況解讀　短期調整機會有多大？
04：35 - 港股上日市況速報＋北水盤路
05：28 - 港股反彈之勢能持續？後市注意事項
08：05 - 股票分析：港交所  （00388）  推A股指數期貨有幾利好？
12：17 - 股票分析：藥明醫藥  （02269）  業績解讀對股價影響
14：20 - 股票分析：復星醫藥  （02196）  業績解讀對股價影響
18：42 - 股票分析：中芯國際  （00981）  股價前景
21：49 - 港股開市前市況速報
22：16 - ET個股推介：昆侖能源  （00135）
23：26 - 股票分析：小米國際  （02196）  業績前股價點睇
24：42 - 股票分析：特步國際  （01368）  股價前景
26：31 - 股票分析：洛陽鉬業  （03993）  股價前景
28：02 - 股票分析：金山軟件  （03888）  股價前景
29：20 - 港股開市後市況速報
30：42 - 先瑞達醫療  （06669）  今上市追揸沽部署
33：16 - 濰柴動力  （02338）  股價前景如何？
34：42 - 中海油  （00883）  現價追可以嗎？
36：18- 中軟國際  （00354）  股價前景點睇？
37：55 - 復星醫藥  （02196）  股價前景點睇？
39：35 - 京城機電  （00187）  股價前景點睇？
40：32 - 友邦  （01299）  股價前景點睇？
41：42 - 惠理集團  （00806）  股價前景點睇？
43：13 - 新秀麗  （01910）  股價前景點睇？
45：13 - 富智康  （02038）  股價前景點睇？
47：03 - 中聯重科  （01157）  股價前景點睇？
48：25 - 港股開市後市況速報
51：00 - 財經日誌提提你

 

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