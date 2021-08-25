【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光（歡迎預先留言問股）

科技股連續反彈兩日，內地未有進一步監管舉措，騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、阿里 （09988） 等股價造好，連月沽出中概股的「科技股女股神」Cathie Wood亦重新買入了京東美股。科技股是否浴火重山，為港股帶來曙光？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆局。

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▲ 【ET開市直擊】科技股浴火重生 港股反彈現曙光

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重溫上日《ET開市直擊》

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：45 - 外圍市況速覽

02：19 - 美股市況解讀 短期調整機會有多大？

04：35 - 港股上日市況速報＋北水盤路

05：28 - 港股反彈之勢能持續？後市注意事項

08：05 - 股票分析：港交所 （00388） 推A股指數期貨有幾利好？

12：17 - 股票分析：藥明醫藥 （02269） 業績解讀對股價影響

14：20 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 業績解讀對股價影響

18：42 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景

21：49 - 港股開市前市況速報

22：16 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）

23：26 - 股票分析：小米國際 （02196） 業績前股價點睇

24：42 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景

26：31 - 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景

28：02 - 股票分析：金山軟件 （03888） 股價前景

29：20 - 港股開市後市況速報

30：42 - 先瑞達醫療 （06669） 今上市追揸沽部署

33：16 - 濰柴動力 （02338） 股價前景如何？

34：42 - 中海油 （00883） 現價追可以嗎？

36：18- 中軟國際 （00354） 股價前景點睇？

37：55 - 復星醫藥 （02196） 股價前景點睇？

39：35 - 京城機電 （00187） 股價前景點睇？

40：32 - 友邦 （01299） 股價前景點睇？

41：42 - 惠理集團 （00806） 股價前景點睇？

43：13 - 新秀麗 （01910） 股價前景點睇？

45：13 - 富智康 （02038） 股價前景點睇？

47：03 - 中聯重科 （01157） 股價前景點睇？

48：25 - 港股開市後市況速報

51：00 - 財經日誌提提你