【開市9點半】網信辦發聲維穩：非針對境外上市　女股神Cathie Wood重新買入中概股

（1）網信辦昨日發聲維穩，表明《關鍵信息基礎設施安全保護條例》並非針對境外上市和外貿，又強調堅持對外開放是國家基本國策。內地監管環境漸趨明朗，加上企業業績對板，隔晚中概股繼續造好，資金即回馬入市，騰訊 （00700） ADR較港再高出3%，換算港元升穿480元，能否再衝破500大關？

即睇開市9點半重點：

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【監管風暴】網信辦首開控澄清：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》非針對境外上市

（2）連月沽出中概股的「科技股女股神」Cathie Wood，旗下ETF在京東 （09618） 發布超預期的業績後，重新買回京東美股。

【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股 科技股暴力反彈

（3）MSCI董事長兼行政總裁Henry Fernandez認為，中國市場每隔3至4年便會出現一場監管合規的風波，但市場之後總能夠恢復，並再創新高。

【監管跌市】MSCI董事長：中國市場每隔3至4年便有一場監管風波 股市震盪後總能再創新高

（4）人行與中銀保監約談恒大集團 （03333） 高層，提出5大要求。

【恒大3333】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

（5）安踏 （02020） 上半年純利大升升131.6%，並宣布更改每手賣買單位。

【安踏業績】安踏每手單位拆至200股、入場費降8成 半年多賺1.3倍中期息大增至60港仙

（6）碧桂園 （02007） 中期息還有增長。

【業績｜內房股】碧桂園上半年純利按年增6%息20.98分人幣 料毛利率將逐步改善

（7）海底撈 （06862） 早前已表明，業績不達管理層預期。

【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣 不派息

（8）拼多多（美：PDD）non-GAAP盈利轉賺41.25億人幣，股價曾升近兩成。

【拼多多業績】拼多多次季轉賺24億元勝預期、股價大升近兩成 「百億農研專項」回應共同富裕？

（9）九毛九 （09922） 收入按年升112.9%至20.21億人幣。

【業績｜餐飲股】九毛九上半年轉賺1.86億人幣 太二酸菜魚翻座率、人均消費俱升 未來或進軍新加坡、美國及加拿大

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊