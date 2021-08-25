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【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元

股市 10:39 2021/08/25

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中策拋售恒大優先票據，總計損失逾3600萬元

中策 （00235） 宣布，周二（24日）於二手市場出售總面值為700萬美元的恒大 （03333） 優先票據，並因此錄得436.2萬美元（即港幣3402萬元）損失，相當於62.3%跌幅。上述優先票據分別為200萬美元2025年6月28日到期、票面息率8.75%的恒大優先票據，以及500萬美元2024年3月29日到期、票面息率9.5%的恒大優先票據。

恒大被官媒發文批評，詳見【下一頁】

除了上述兩宗交易外，中策於去年8月25日至9月2日期間，亦曾出售總面值為760萬美元的中國恒大優先票據。此優先票據到期日為2022年3月23日，票面息率8.25%。總計以上三宗交易，中策錄得471.4萬美元虧損，（即港幣約3676.9萬元）。

集團表示，鑑於近期市況波動及恒大優先票據價格大幅波動，故董事認為，儘管上述三宗恒大優先票據交易會產生虧損，但考慮到集團早前有收取利息，以及做法可提供即時流動資金以提升集團之現金狀況，合併出售事項符合公司及股東的整體利益。

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港股 傳統經濟股 中策集團（00235） 中國恒大（03333）

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