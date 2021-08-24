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【業績｜零售股】思捷環球半年賺1.2億元　4年以來首度扭虧為盈　下半年著力提升市場份額

股市 23:28 2021/08/24

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【業績｜零售股】思捷環球半年賺1.2億元　4年以來首度扭虧為盈　下半年著力提升市場份額

思捷環球 （00330） 公布上半年業績，期內收入約38.72億元，按年跌5.8%；毛利約18.15億元，按年升約22.8%；純利約1.21億元，是集團自2017年中以來首次錄得盈利，去年同期蝕36.61億元；每股盈利0.05元，不派息。

思捷環球4年來首錄盈利　上半年純利料不低於1.1億元、股價曾彈逾三成，看【下一頁】

上半年成功轉虧為盈，思捷環球解釋，期內特殊項目的負面影響大幅減少，包括存貨撇銷、使用權資產、商標等減值虧損；加上成本控制措施獲正面結果；毛利率較高的電子商務渠道帶動銷售額提升；以及其他收入增加，主要包括匯兌收益8700萬元。值得留意是，思捷環球上半年經常性經營開支為19.06億元，按年減少約24%。

思捷環球稱，對未來幾個月保持謹慎樂觀，下半年會在美國推出網站和數碼化商務平台、對歐洲網站Esprit的數碼化外觀以及交易能力進行大量改進，同時準備推出亞洲商務網站等。

集團揚言，公司正在為實現全球盈利增長奠定基礎，下半年將完成大部分必要的基礎工作，公司大部分注意力將集中於獲取和留住顧客以及獲取市場份額。

相關文章：

【ESPRIT】思捷環球預期6個月虧損收窄至2.8億元　股價升1%

【ESPRIT】思捷環球宣布供股2供1方式籌最少7.08億元　股價跌15%

編輯：李哲毅

港股 零售 思捷環球（00330）

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