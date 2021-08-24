友邦傳與郵儲行洽商 內地產品分銷合作機會

內地媒體報道，較早前入股中郵保險的友邦(01299)，傳正和中國郵政集團及旗下的郵儲銀行(01658)洽商，共同探索於友邦內地業務城市及省份，開展產品分銷的合作機會。該報道又引述消息指，友邦正在籌建湖北分公司，未來有機會在10個新地區擴展業務，同時已選擇10多個省份作為內地業務擴張的優先選擇。較早前，友邦四川分公司已獲當局批准開業。

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6月底，友邦斥逾120億人民幣認購中郵保險24.99%股權。公司指，中通過其與郵儲銀行的分銷合作關係，在中國有約4萬個金融網點及超過6億零售客戶。而中郵保險目前在21個省份銷售產品，覆蓋郵儲銀行分銷網絡的80％。友邦當時表示，投資中郵保險將令集團受益於拓寬的內地壽險市場機遇，以及與現行的內地戰略互補的分銷渠道和客戶群所帶來的潛力。

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