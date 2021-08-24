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【業績｜餐飲股】九毛九上半年轉賺1.86億人幣　太二酸菜魚翻座率、人均消費俱升　未來或進軍新加坡、美國及加拿大

股市 22:45 2021/08/24

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【業績｜餐飲股】九毛九上半年轉賺1.86億人幣　太二酸菜魚翻座率、人均消費俱升　未來或進軍新加坡、美國及加拿大

太二酸菜魚及九毛九山西手工面母企九毛九 （09922） 公布上半年業績，期內收入按年升112.9%至20.21億元（人民幣，下同）；店舖層面經營利潤大漲16.2倍至約4.04億元；純利約1.86億元，去年同期蝕8590.2萬元；每股盈利0.13元，不派中期息。

九毛九料上半年虧轉盈　盈利至少錄1.8億人幣，看【下一頁】

截至6月底，九毛九營運419間餐廳，按年升30.5%；太二的翻座率約3.7次，去年同期則為3.4次，其顧客人均消費約79元，按年升2.6%；九毛九翻座率則為1.8次，去年則為1.3次，其顧客人均消費約59元，按年跌3.3%。

九毛九上半年轉虧為盈，集團解釋，期內太二持續拓展餐廳網絡，餐廳數目有所增加，加上集團於疫情下恢復營運，令餐廳總營運天數較去年同期有所增加。

九毛九稱，一直密切關注疫情在中國的發展情況，並於適當情況下調整不同品牌進行的餐廳網絡擴張計劃時間表。九毛九提到，將投資於從事餐飲服務業的公司，同時擬識別採納創新業務模式並具備發展與增長潛力的目標，或能與業務產生協同效應的目標。

九毛九又稱，計劃向全球市場擴張，現時已將太二餐廳網絡擴展至海外，未來將優先考慮於華人人口龐大的國家進行未來擴張，例如新加坡、美國及加拿大等。

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編輯：李哲毅

港股 九毛九（09922） 餐飲股

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