美國中情局局長 會見塔利班創辦人（第二版）

美國中央情報局局長伯恩斯日前飛抵阿富汗首都喀布爾，與塔利班領袖巴拉達爾會面。美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名美國官員，證實兩人會面的報道，但未有披露會面內容。

（第二版更新塔利班發言人言論）

塔利班發言人周二表示，阿富汗人民不應前往喀布爾機場，試圖離開國家，同時警告美國別再鼓勵阿富汗人離開國家，停止撤走阿富汗的技術人員，如工程師等。

中情局（CIA）局長伯恩斯（William J. Burns）周一（23日）會見塔利班領袖巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar），報道指，他提出將從阿富汗撤軍及撤僑的限期，從原定8月31日推遲。中情局未有回應傳媒的相關提問。

時隔十多年後，巴拉達爾上周六（21日）首次重返阿富汗，並抵達喀布爾，負責與阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）在未來數周內制定阿富汗新政府的管理框架。巴拉達爾是塔利班創辦人之一，並有份參與去年多哈會談，與美國前總統特朗普（Donald Trump）的談判促成美國撤兵。

目前美國政府就撤軍的程序，與塔利班高層保持定期聯絡，包括於阿富汗的直接溝通，以及於卡塔爾多哈進行談判。

責任編輯：嚴智勇

