【美股焦點】三大指數齊升 中概股繼續反彈

美股三大指數周二（24日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升51.88點及0.15%，報35,387.59點，標準普爾500指數升7.73點及0.17%，報4,487.26點，納斯達克指數升52.62點及0.35%，報14,995.28點。

投資者認為中國監管前景越趨明朗，早前大跌的中概股繼續反彈，拼多多（PDD）漲18.2%、貝殼（BEKE）漲11.63%、京東（JD）漲11.62%、騰訊音樂漲11.39%。

國際油價上漲，帶動能源股造好，納伯斯實業（NBR）漲5.57%、越洋公司（RIG）漲5.31%、RPC（RES）漲5.22%。WTI原油和布蘭特原油期貨日內漲幅超2%，WTI原油現報每桶66.96美元、布蘭特原油現報每桶69.91美元

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責任編輯：黃苑筠