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【格力電器】格力第二季收入增長勝預期 內銷復甦受惠渠道變革

股樓投資 11:00 2021/08/25

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格力電器（深：000651）上半年實現營業總收入920.11億元（人民幣，下同），同比上升30%；歸母淨利潤94.57億元，同比增長49% 。其中，公司第二季營業總收入584.94億元，同比增長18%表現超預期；歸母淨利潤60.14億元，上升25%。

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其中，空調業務內銷增長驅動整體營收增長。上半年，來自空調收入同比增長62.6%；分區域看，整體內銷主營收入同比增長53.9%，外銷主營收入同比上升7%。天風證券認為，上半年空調業務的內銷增長是驅動整體營收增長30%的主要動力。

【大行點睇】大摩料呢隻阿里系股份股價已見底　負面消息已反映，請按【見下頁

另一方面，原材料成本上漲業務結構調整影響盈利水平。上半年公司主營業務毛利率為29.5%，同比增加1.02個百分點；淨利率為10.3%，同比上升0.41個百分點，主要因原材料成本上漲影響，利潤有壓力。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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天風證券表示，格力空調內銷在經歷2020年疫情和渠道變革之後已逐步恢復，特別是減少向渠道壓貨之後，在單第二季收入超過2019年同期水平，較為亮眼。展望後市，若銅價延續近期回落態勢，在需求端和成本端對行業內銷的壓力均會減輕，格力在渠道步入正軌後，經營有望持續向上。該行維持格力「買入」評級，目標價72元 。

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記者：林衛

A股 目標價 買入 格力電器（深：000651） 業績公布 行業

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