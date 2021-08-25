【券商點睇】韵達單價增速三年來首次轉正 國內快遞競爭回歸理性？

國家郵政局公布快遞行業最新數據。7月，全國快遞服務企業業務量完成89.3億件，同比增長28.8%；業務收入完成827億元（人民幣，下同），同比增長14.4%。另外，上市公司公布7月經營數據。順豐控股（深：002352）業務量同比增長33.8%，單價同比下降10.7%；韻達股份（深：002120）業務量同比增長22.5%，單價同比提升1.5%；圓通速遞（滬：600233）業務量同比增長31.4%，單價同比下降6.3%；申通快遞（深：002468）業務量增長13.7%，單價同比下降7.1% 。

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國信證券指出，7月快遞行業業務量實現了29%的增長，增速與6月基本持平，需求維持較高景氣，符合預期。4月以來，快遞監管部門開始對義烏地區，甚至全國的快遞競爭進行監管或指導，有效控制了價格戰的激烈程度，近三個月快遞行業競爭逐步回歸至理性；7月行業價格同比下降13%、環比下降2.1%。其中，圓通和申通的單票價格降幅維持在個位數的水平，韻達7月單價增速實現了近三年來的首次轉正。

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由於近期政策開始出手管制無序競爭，該行預計下半年快遞價格戰將維持緩和態勢，甚至有望比第二季更緩和，短期具有估值回歸的投資機會，而從中長期投資的維度，中低端電商市場目前正處於龍頭競爭的關鍵期，價格戰回歸理性但尚未結束，未來競爭格局出清後，行業業務量對於剩下的玩家肯定是充足的，價格戰有望 停息，甚至短期出現漲價，這個周期內，勝出的玩家 有望享受量價齊升的紅利。

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去年受益於疫情，綫上消費加速向高端消費者和低綫城市滲透。7月是雖不是電商旺季，但是行業業務量增速與旺季相近，需求表現較好，行業維持較高景氣，符合 預期。考慮到，全球疫情短期無法遏制、直播等新電商渠道方興未艾，以及電商繼續向低綫城市滲透，該行預計今年中國快遞行業業務量規模有望超過1,000億件。

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記者：林衛