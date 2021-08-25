【微盟2013】上半年業績表現超預期 微盟TSO策略顯效果

微盟（02013）上半年收入13.83億元（人民幣，下同），較去年同期增長44.5%；淨虧損為5.84億元，經調整淨虧損1.19億元 主要因2020年疫情及SaaS破壞事件後，公司迎合大客化、生態化戰略積極擴張所致。

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分業務來看，數字商業收入9.59億元，經調整增長72.8%，其中訂閱解決方案收入5.5億元，經調整增長80.3%，SaaS產品付費商戶10.19萬名，增長15.2%，每用戶平均收益為5,395元，增長56.5%；商家解決方案收入4.1億元，增長63.8%，付費商戶數27,484名，上升11.7%，每用戶平均開支20.52萬元，增加24.2%，每用戶平均收益14,909元，增加46.6%。

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此外，數字媒介實現收入4.24億元，減少14.3%，廣告主數量2,229名，每用戶平均收益22.18萬元，下跌39.9%。在數字商業解決方案中的商戶解決方案和數字媒介中，實現精準投放業務毛收入61.3億元，增長33%。



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天風證券指，微盟的TSO戰略持續推進，T代表Traffic（流量），S代表SaaS（工具），O代表Operation（運營），品牌零售商家滲透率進一步提升。 上半年智慧零售商戶數4,699家，智慧零售維持高速增長，收入1.83億元，佔訂閱解決方案收入的33.4%，其中品牌商戶數830家，佔比17.7%，品牌商戶平均訂單收入進一步提升，達23.2萬元。期內，公司智慧餐飲商戶數7,297 家，收入2,800萬元，增加24.4%，佔訂閱解決方案收入的 5%，平均訂單收入1.5萬元。

該行表示，在未來數字化運營的趨勢下， 行業得益於全渠道、全鏈路的業務布局，以及未來著力打造的多場景融通的新操作系統，長期看有望助力業內公司LTV（生命周期價值）、LTV/CAC（生命周期價值/客戶獲取成本）的增長。

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記者：林衛