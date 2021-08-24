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【拼多多業績】拼多多次季轉賺24億元勝預期、股價大升近兩成　「百億農研專項」回應共同富裕？

股市 21:53 2021/08/24

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【拼多多業績】拼多多次季轉賺24億元勝預期　「百億農研專項」回應共同富裕？

拼多多（美：PDD）公布次季業績，季度列帳盈利24.15億元（人民幣，下同），較去年虧損9億元改善，勝預期。以非通用會計準則（non-GAAP）計，拼多多上季賺41.25億元，去年同期虧7720萬元。拼多多公布業績後，股價曾升近兩成，最新股價報94.11美元，升16%。

是次為拼多多更換舵手後首次季績，至6月30日，拼多多年度活躍買家數達到8.499億，單季新增2610萬，平均月活躍用戶數增30%至7.385億，佔年活躍買家數的87%。

拼多多二季度營收230億元，按年增長89%，不及市場預期的267億元。

41歲黃崢急流勇退 辭董事長、CEO後要去做什麼？可見【下一頁】

近期內地官方力推「共同富裕」理念，拼多多宣布啟動「百億農研專項」。拼多多稱，公司不止維持農產品「零佣金」政策，該專項旨在面向農業及鄉村的重大需求，不以商業價值和盈利為目的，致力於推動農業科技進步，科技普惠，以農業科技工作者和勞動者進一步有動力和獲得感為目標。

內媒引述指，「百億農研專項」雖然可能顯著影響拼多多股東的短期每股盈利，但已通過董事會的支持和批准，並將由董事長兼CEO陳磊將擔任一號位。陳磊表示，公司接下來將進一步提請股東大會，以爭取大多數股東的支持。

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編輯：麥德銘

美股 業績公布 拼多多（美：PDD） Non－GAAP

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