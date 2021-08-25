東京殘奧開起動 日清食品成中國香港代表團食品夥伴 籲港人為運動員打氣

東京2020殘疾人奧運會將於8月24日至9月5日舉行，香港將派出24名運動員分別出戰八個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。

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日清食品宣布成為東京殘奧運中國香港代表團食品夥伴，以顯示其致力支持本地體育發展和培育本地運動員之決心。日清食品表示，集團一向全力支持香港運動員，在東京2020奧運會(「東奧」)去年初尚未知道能否舉辦的情況下，仍落實贊助中國香港代表團。

▲ 香港硬地滾球代表謝德樺和何宛淇出發到東京前收到日清食品為香港運動員準備的打氣禮品包。

▲ 日清食品成為「東京2020殘疾人奧運會中國香港代表團食品夥伴」

是次日清食品不僅成為東京殘奧運中國香港代表團的食品夥伴，亦會繼續贊助港隊參與10月將於陝西省舉行的中華人民共和國第十一屆殘疾人運動會，以及12月的巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會。

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日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，香港運動員自1972年至今已參與了12屆殘疾人奧運會，共取得126面獎牌，成績驕人。運動員的勇氣和毅力令人感動、鼓舞人心，尤其在2019冠状病毒病的陰霾下更顯得難能可貴。日清食品祝願運動員能突破極限、中國香港代表團在東京殘奧運再創佳績。我們也呼籲香港人與我們一起為每一位運動員打氣。

集團又指，相信需要更可持續的方案才能發揮香港在體育發展的潛力，故將繼續支持本地比賽和訓練，培養嶄露頭角及具潛質的運動員，亦會繼續贊助本地精英運動員參加海外的國際賽事。

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記者：陳詠妍