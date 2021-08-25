東京殘奧開起動 日清食品成中國香港代表團食品夥伴 籲港人為運動員打氣

上一篇文章
【券商點睇】韵達單價增速三年來首次轉正 國內快遞競爭回歸理性？
東京2020殘疾人奧運會將於8月24日至9月5日舉行，香港將派出24名運動員分別出戰八個運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。
MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊，詳見【下一頁】
日清食品宣布成為東京殘奧運中國香港代表團食品夥伴，以顯示其致力支持本地體育發展和培育本地運動員之決心。日清食品表示，集團一向全力支持香港運動員，在東京2020奧運會(「東奧」)去年初尚未知道能否舉辦的情況下，仍落實贊助中國香港代表團。
是次日清食品不僅成為東京殘奧運中國香港代表團的食品夥伴，亦會繼續贊助港隊參與10月將於陝西省舉行的中華人民共和國第十一屆殘疾人運動會，以及12月的巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會。
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標，詳見【下一頁】
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示，香港運動員自1972年至今已參與了12屆殘疾人奧運會，共取得126面獎牌，成績驕人。運動員的勇氣和毅力令人感動、鼓舞人心，尤其在2019冠状病毒病的陰霾下更顯得難能可貴。日清食品祝願運動員能突破極限、中國香港代表團在東京殘奧運再創佳績。我們也呼籲香港人與我們一起為每一位運動員打氣。
集團又指，相信需要更可持續的方案才能發揮香港在體育發展的潛力，故將繼續支持本地比賽和訓練，培養嶄露頭角及具潛質的運動員，亦會繼續贊助本地精英運動員參加海外的國際賽事。
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁】
同場加映：【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：陳詠妍