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【人道危機】Airbnb提供免費住宿予2萬名阿富汗難民　望帶動各界伸出援手

環球政經 21:19 2021/08/24

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阿富汗被塔利班掌權後，不少阿富汗人都逃離家鄉，頓時流離失所。Airbnb今日（24日）表示，他們將在全球免費為2萬名阿富汗難民提供住宿。

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在不斷加劇的難民危機中，Airbnb行政總裁Brian Chesky在推特（Twitter）上發表聲明稱，Airbnb 已與當地多個非政府組織和合作夥伴組織合作，以「支援阿富汗居民最緊迫的需求」。他表示：「安置全球的阿富汗難民，是我們這個時代最大的人道主義危機，我們感到有責任出一分力。」

Airbnb冀增數百萬新租盤 應付旅遊復甦需求【見下頁

Brian在推文中表示，現時願意接待難民家庭的人可以聯繫Airbnb。雖然他沒有具體說明 Airbnb 會在哪些國家或地區尋找房東，但他表示希望他的行動能帶動其他領導人也這樣做。

 

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撰文 : 陳楚琨

阿富汗 住宿 Airbnb Twitter

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