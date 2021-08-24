  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 21:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Elon Musk：最新版本完全自動駕駛FSD Beta 9.2 感覺並不好

環球政經 20:41 2021/08/24

分享：

Tesla首席執行官Elon Musk周一(23日)表示，最新版本的完全自動駕駛軟件 FSD Beta 9.2不是太好，正努力將「盡快」改進其駕駛軟體更新。

【疫後學習】調查：疫後一年 亞太區學生及教育工作者仍面對網上學習問題 【下一頁

Elon Musk在Twitter上表示，完全自動駕駛（Full Self-Driving,FSD）最新的9.2測試版，在我看來其實不是很好，但Autopilot與AI團隊將盡快作出改善，並正嘗試在高速公路和城市街道上的自動駕駛採用單一堆疊（stack）技術，但這需要大量的神經網路（neural network）再訓練。

【休憩好去處】觀塘海濱道公園完成翻新 明日重新開放 面積約9300平方米 【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Tesla在美國以每月199美元或10000美元的套裝形式出售完全自動駕駛功能（或 FSD）。FSD Beta僅適用於之前購買FSD和Tesla員工的部分司機。測試版具有新修訂的功能，這些功能已添加到汽車的高級駕駛員輔助功能中。

 

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

Tesla 汽車 自動駕駛 香港

上一篇文章

【人道危機】Airbnb提供免費住宿予2萬名阿富汗難民　望帶動各界伸出援手

下一篇文章

李在鎔假釋後三星有大動作　計畫未來3年投資240萬億韓元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊