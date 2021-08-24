Elon Musk：最新版本完全自動駕駛FSD Beta 9.2 感覺並不好

Tesla首席執行官Elon Musk周一(23日)表示，最新版本的完全自動駕駛軟件 FSD Beta 9.2不是太好，正努力將「盡快」改進其駕駛軟體更新。

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Elon Musk在Twitter上表示，完全自動駕駛（Full Self-Driving,FSD）最新的9.2測試版，在我看來其實不是很好，但Autopilot與AI團隊將盡快作出改善，並正嘗試在高速公路和城市街道上的自動駕駛採用單一堆疊（stack）技術，但這需要大量的神經網路（neural network）再訓練。

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Tesla在美國以每月199美元或10000美元的套裝形式出售完全自動駕駛功能（或 FSD）。FSD Beta僅適用於之前購買FSD和Tesla員工的部分司機。測試版具有新修訂的功能，這些功能已添加到汽車的高級駕駛員輔助功能中。

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責任編輯：羅浩濂