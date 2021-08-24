【業績】復星國際中期多賺1倍、不派息　預計下半年業務穩健復甦

▲ 復星國際中期多賺1倍、不派息 預計下半年業務穩健復甦

復星國際 （00656） 公布中期業績，截至今年6月底，總收入按年上升11.3%至704.1億元（人民幣‧下同），純利升一倍至40.6億元，不派中期息。

期內，4項主要業務收入按年均錄得增長，佔比最高達40.4%、品牌消費及旅遊文化收入的「快樂」業務收入284.6億元，按年升5.3%。「健康」板塊的醫藥產品、器械和診斷及健康服務和消費收入升18.7%至192.8億元，佔總收入27.4%。覆蓋保險及資管業務的「富足」業務收入則升1.7%至196.5億元，佔比27.9%。

期內，復星國際進行多項產業投資，包括：全球磷系阻燃劑龍頭企業萬盛股份、擬成立基於mRNA技術平台的復星醫藥與BioNTech中國合資公司、復星時尚集 團簽約併購意大利知名女鞋品牌Sergio Rossi等，集團指有關交易均是具有高度產業協同和高成長潛力。

展望下半年，隨著全球經濟步入後疫情時代，生產、生活以及旅遊消費正在逐漸適應新的社會環境，預計集團的各項財務及運營指標將持續穩健復蘇。

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