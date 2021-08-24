【休憩好去處】觀塘海濱道公園完成翻新 明日重新開放 面積約9300平方米

康樂及文化事務署今日(24日)公布，觀塘海濱道公園已完成翻新工程，明日（25日）將重新開放給公眾使用。

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經翻新後，公園面積約為9300平方米，當中設有多個區域，如多用途草地和種植了樹木的園景區、翻新後的五人足球場、設有長椅的長者健身區、休憩處、涼亭及避雨亭。另外亦設有附屬設施，包括廁所連更衣室、育嬰室、急救室等。而有蓋多用途空間及草地側的行人徑將在夜間特定時間會有仿星空和樹影的互動燈光。

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市民如欲前往海濱道公園，可由港鐵牛頭角站B6出口步行約六分鐘到達。

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責任編輯：羅浩濂