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【虛擬銀行】眾安銀行客戶量破40萬 擬未來開拓財富管理業務

理財智慧 20:30 2021/08/24

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香港首間開業的虛擬銀行ZA BanK（眾安銀行），至今累積客戶量達至40萬人，較去年底的22萬人有近1倍的增幅，佔本港5%人口。該行行政總裁許洛聖預期，年內客戶增長速度不會減慢，並指有信心在2024年達收支平衡的目標。

截止去年底止，眾安銀行客戶累積了22萬人，其個人存款達至60億元，屬全港8間虛擬銀行之中規模最大，同時，個人貸款餘額逾6.5億元，業內佔比約65%。而截至今年6月底，個人貸款申請額錄得逾150億元，個人貸款餘額亦按年增長逾10倍，平均貸款額為20多萬元。

【打工仔佳音】 ZA Bank 推免息提早出糧新產品 可早7日出糧：【下一頁

ZA Bank 夥拍中國移動香港推貸款優惠 失業人士可獲高達600元獎賞：【下一頁

許洛聖指未來會按市場利率和貸款產品發展，適時調整存款息策略，而貸款業務穩步增長，他強調非常重視資產質素，現時較傳統銀行高的存息並非以「燒錢」方式吸客。

在本月稍早時間，ZA Bank以邀請方式推出「出糧FastPass」服務，讓客戶可每月提早取得每月薪金以便周轉，零售行聯席主管冼迪雲指，短短在一周時間內，已獲3,000名客戶提交申請，並會觀察他們的使用情況後，再正式在市面推出。他又相信，隨踏入稅務季節，這會帶動該行下半年貸款持續增長。

許洛聖透露，ZA Bank現時正向證監會申請財富管理業務相關牌照，望捕捉金融市場「南北向通」機遇，未來考慮推出包括基金及證券買賣服務，拓展理財業務，並會研究日後理財通推出後，眾安銀行可發展的商機。

 

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責任編輯：潘曉豐

經濟 虛擬銀行 金融

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