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【美股知識】美股4大指數介紹（4）

理財智慧 19:56 2021/08/24

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來到本系列最後一回，介紹4大指數中，較少人認識，由富時羅素公司制定，但亦十分重要的羅素2000指數。

有些人會將羅素2000指數簡稱為羅素指數，但其實不少洽當，因為羅素指數系列，其實有多隻指數，如羅素1000、羅素3000等，而且羅素2000亦不是家傳戶曉。將羅素2000稱為羅素指數，很容易做成誤解。

羅素2000指數是由美國第1001大至第3000上市企業所組成，成份股達2000隻，全部為小型股，以市值加權計算。由於其市值細小，絕大部分為美國本土企業，跨國業務較少。當中市值最大企業近數月的熱炒股AMC（AMC），以及SaaS股Asana（ASAN）、醫藥股Intellia Thera（NTLA）等。

指數的重要性在於其本土性質，標普500等的指數，大多為跨國公司，較受國際政經大環境影響。但羅素2000為本土公司主導，受國際環境影響較小，同一道理，美國政府針對本土經濟的刺激政策，較有利羅素2000的公司。因為市場全有美國本土，自然最受本地刺激措施惠澤。

投資者若有興趣參與美國本土企業，可考慮投資其ETF，例如

iShares Russell 2000 ETF（IWM）。但要留意，小型股的波動遠較大型股為大，要考慮風險承受能力。

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撰文 : 龍瑞成

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