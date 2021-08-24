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【政府工略】環境保護署請減廢主任 月薪4.4萬元 需具有最少4年經驗

理財智慧 19:59 2021/08/24

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環境保護署請減廢主任，月薪44,665元，需持有本港大學頒授的相關科學或工程科目的學位，或具備同等學歷，並在取得學位後具有最少4年在減廢、再造／回收、廢物設施管理或其他相關領域的全職工作經驗，主要協助制定和實施推動減廢、廢物源頭分類和乾凈回收，以及加強社區回收支援的策略。職位將按非公務員合約條款聘用，為期一年。

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【招聘情報】美聯一連五日全綫分行搞招聘會 面試時間及分行由求職者自己揀 【下一頁

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[通用表格第340號（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。親身或以郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達查詢地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵遞延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足額郵票。所有郵資不足的郵件將不會獲派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期、資料不全／並未按要求附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，或不獲考慮。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期起計八個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如不獲邀參加遴選面試，可視作落選論。

聯絡地址：香港九龍九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環境保護署減廢及回收組[經辦人：行政主任(減廢及回收)3]

查詢電話：3690 7706

截止申請日期(日/月/年)：03/09/2021 23:59:00

 

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

 

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責任編輯：羅浩濂

民政事務總署 就業 香港 公務員事務局

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