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碧桂園上半年多賺6% 料三道紅線兩年後全數達標

股樓投資 20:08 2021/08/24

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藍籌內房股之一的碧桂園(02007)公布中期業績，截至6月，上半年盈利149.96億元（人民幣．下同），按年增加6.1%，每股派中期息0.2098，按年升4％，期內，公司收入2,349.3億元，按年增加27％。銷售合同金額則為3,030.9億元，按年增14%。

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碧桂園首席財務官兼副總裁伍碧君表示，集團在三道紅線中，只有資產負債表仍然處於紅檔，集團目標是在2023年6月前「降綠」。她表示，資產負債率已經由去年的80％降至今年的77％，而集團是利用自身大量的土地儲備和安排資產狀況來控制負債比率，相信集團可以在經營狀況穩定的情況下達標，並不會影響公司利潤。她又表示，內地房地產政策對整個行業影響較大，亦對集團有一定影響，目前融資端對行業融資更為謹慎，會選擇一些優質的客戶。她提到，集團上半年的融資成本進一步下降17個基點，負債情況穩定下行。

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常務副總裁程光煜則表示，全年購地的預算支出會根據公司的預算安排，亦會備有足夠的預算資源，但實際的花費仍要視乎當時的投資機會以作調整。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

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