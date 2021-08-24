【大行點睇】富瑞料科網股業績公布後前景更清晰 惟行業將會繼續調整

富瑞發表互聯網行業研報指，業績公布後，投資者將更了解行業趨勢及企業前景。近月行業受多項因素影響而估值大幅回落，加上上周通過的個人私隱法例，料行業調整持續，市場將重新聚焦於行業主題上。

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該行認為，市場仍在調整對互聯網行業的預期，但細分行業的投資週期及趨勢則逐步清晰。過去兩個月內，行業估值大幅回落，相信針對主要軟件企業的優惠稅率議題已大致解釋清楚，而數據私隱影響則隨著相關法例通過反映在股價上，互聯網企業亦已提出應對措施及改善計劃。而直播及內容監管、騎手社保問題、線上購物及社區團購前景、短視頻競爭以及投資者對線上券商的投資氣氛等議題則有待釐清。

富瑞認為，線上遊戲的前景已反映於股價上，估計遊戲公司將受惠於夏季季節性因素。另外，有不小企業作股份回購以反映對前景的信心。

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