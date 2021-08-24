  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】富瑞料科網股業績公布後前景更清晰 惟行業將會繼續調整

股樓投資 20:16 2021/08/24

分享：

富瑞發表互聯網行業研報指，業績公布後，投資者將更了解行業趨勢及企業前景。近月行業受多項因素影響而估值大幅回落，加上上周通過的個人私隱法例，料行業調整持續，市場將重新聚焦於行業主題上。

【異動股】合景悠活上半年多賺1.5倍 在管建築面積增6.2倍 全日急升逾一成  詳情請看[下一頁]

該行認為，市場仍在調整對互聯網行業的預期，但細分行業的投資週期及趨勢則逐步清晰。過去兩個月內，行業估值大幅回落，相信針對主要軟件企業的優惠稅率議題已大致解釋清楚，而數據私隱影響則隨著相關法例通過反映在股價上，互聯網企業亦已提出應對措施及改善計劃。而直播及內容監管、騎手社保問題、線上購物及社區團購前景、短視頻競爭以及投資者對線上券商的投資氣氛等議題則有待釐清。

富瑞認為，線上遊戲的前景已反映於股價上，估計遊戲公司將受惠於夏季季節性因素。另外，有不小企業作股份回購以反映對前景的信心。

建行中行績前 各大行評級和目標價一覽  詳情請看[下一頁]

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） Non－GAAP 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） GAAP 廣告 遊戲 微盟集團（02013） 廣告

上一篇文章

【休憩好去處】觀塘海濱道公園完成翻新 明日重新開放 面積約9300平方米

下一篇文章

【政府工略】政府物流服務署請司機　無學歷要求　頂薪逾2.4萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】花34萬裝修385呎清水樓 為顧及兩女長大後私隱 房間平衡設計方便一分為二
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊