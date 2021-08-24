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【孟母三遷】成長最重要有好教育　換樓客為子女「鋪路」讀名校　745萬搬入港島名校網

股樓投資 19:06 2021/08/24

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家長為子女未來着想，成長環境和教育是一大重要因素，有人就為讓子女可入讀心儀學校，不惜舉家搬到名校網。利嘉閣雷敏儀表示，堅尼地城怡景花園1座低層A室，實用面積約404方呎，採兩房間隔，外望樓景。單位新近以745萬元成功沽出，折合實用面積呎價約18,441元。據了解，買家為外區家庭客，希望為子女將來鋪路，為了讓孩子能就讀名校，物色區內樓盤。

單位圖片

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據悉，原業主於2014年6月，以約478萬元購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約267萬元，物業升值約56%。資料顯示，怡景花園位於港島西堅尼地城皇后大道西409-419號，屋苑設有2座共320伙單位，由1987年起入伙，樓齡34年。怡景花園坐落於中西區11校網，區內有不少優質小學及名牌中學。

雷敏儀補充，怡景花園現時只有1個單位放售，叫價由850萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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