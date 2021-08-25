2000名阿富汗難民抵英 曼徹斯特收容半數人（附地區列表）

英國上周宣布推出一項阿富汗難民安置計劃，將接納2萬人到英國。英媒估計約2,000名阿富汗難民已抵達英國，並獲英國政府安置於各區的臨時住所，其中最少半數阿富汗難民現正逗留曼徹斯特。

英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區 【下一頁】

阿富汗難民陸續飛抵伯明翰機場和布萊茲諾頓皇家空軍基地，肯特郡、西約克郡、沃里克郡等地的酒店都已經準備就緒，迎接難民入住。

《每日郵報》統計，指約有2,000名阿富汗難民抵英後，分別居住於14個地區的臨時住所，大部分人都獲安排暫住酒店。但英國內政部沒有透露有關租住酒店程序，或如何分配難民到不同地區。

14個地區收容難民數量

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利物浦、倫敦、肯特等地的市議會領袖和市長都相繼發表聲明，承諾社區會支援因塔利班佔領阿富汗而離國的難民。

匆忙撤離阿富汗惹安全憂慮 11可疑人士圖闖英法 【下一頁】

另外，隨著大量難民抵達英國，當地慈善組織近日收到大量物資。伯明翰與斯卡伯勒（Scarborough）的慈善組織貼出照片，顯示當地居民捐出數以千計的衣服、玩具和洗漱用品給阿富汗難民。

赫特福德郡一座猶太教堂的拉比費爾德曼（Rabbi Elchonon Feldman）上周四（19日）晚在於Facebook呼籲信徒伸出援手後，熱心的教徒周日（22日）帶回教堂捐贈的物品數量驚人，多達3,000袋物品更塞爆教堂停車場。

英國政府發言人表示，約翰遜（Boris Johnson）政府將與地區政府和議會合作，確保能幫助阿富汗人抵達英國後重展新生活。

責任編輯：鄭錦玲