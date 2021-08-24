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【科創兵團】數碼港CEO任景信：疫下創科氣氛持續　初創累計融資逾185億

科技 19:30 2021/08/24

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一眾初創企業家持續在「疫境」下進軍市場，數碼港行政總裁任景信表示，疫情下的創科需求不斷，更為初創在商業模式及數碼科技應用方面，帶來新突破。

除了專注提升創科及培育人才外，他指：

數碼港還有公眾使命，所以十分鼓勵初創回饋社會。

近日有初創在社區內推動STEM教育，為中學生提供免費課程；也有在疫情下發起「敢創抗疫」行動，為公眾及企業提供針對疫情及適應新常態的方案資訊，涵蓋遙距學習及在家工作、醫療及保健護理服務、改善家居及工作環境等，幫助前線醫護人員、家居隔離人士、基層家庭等。例如有網上裝修平台就推出免費隔氣及排氣管檢查計劃，惠及4,800個公屋單位。

社群數目3年內急增 提供大灣區支援

他指，數碼港自2003年成立，其社群由2018年僅超過1千間科技及相關企業，其後急速增長，至今已匯聚超過1,650間。截至今年5月，初創已累計融資逾185億元的資金。而全港約600間金融科技初創中，更有一半來自數碼港；全港11間獨角獸企業中，則有5間來自數碼港。

提到創業，他指旗下眾多人才培訓計劃中，以「數碼港培育計劃」為數碼科技初創的熱門選擇。初創除了可獲得最多50萬元的創業資助，還包括專業創業指導、商業配對服務，以及可在兩年培養期內，免費使用數碼港企業發展中心的辦公空間。該公司亦自2019/20年度起，增加參加數碼港培育計劃的初創名額至130個。

另針對初創在大灣區的支援，數碼港則提供包括當地科創園區支援，為數碼港及其他香港企業在當地落戶提供各方面的支援，例如場地租金減免、政府雙創政策和資金申請、內地投資人接洽等。

【5G應用】數碼港夥愛立信及SmarTone　助初創Unissoft設5G寵物監測系統

【創科人才】數碼港學院推逾10個暑期活動和計劃　發掘中小學生創科潛能

記者：張寶燕

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