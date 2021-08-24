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李在鎔假釋後三星有大動作　計畫未來3年投資240萬億韓元

環球政經 20:37 2021/08/24

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南韓三星公司決策者李在鎔獲假釋10天後，即公布最新一輪計劃。三星周二表示，計畫未來3年投資240萬億韓元，以擴大其在生物製藥、人工智慧（A.I）、半導體和機械人等行業的影響力。

【政府工略】政府物流服務署請司機 無學歷要求 頂薪逾2.4萬元 【見下頁

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該集團在一份聲明中表示，在韓國國內計劃投資180萬億韓元，並計畫在期間招聘1萬名員工，加上此前已計劃新增的3萬個工作崗位，未來3年在韓國創造的工作崗位總數將達到4萬個。

在李在鎔被監禁後的幾個月裡，全球半導體行業供應短缺，以及三星在促成韓國與美國達成疫苗協議方面起到的作用，促使商界領袖和政界人士呼籲釋放李在鎔。不過南韓有言論指摘此一決定，稱這證明「財閥」在社會的確有特殊權利。

或改變入晶片市場競爭局面 三星副會長李在鎔獲假釋出獄 【見下頁

李在鎔今年1月，因賄賂前總統朴槿惠的助手，被判囚兩年半，惟事隔未到一年，他已於本月13日假釋出獄。此前，李在鎔於2016年底，因涉朴槿惠的政治醜聞而被調查起訴，後被判刑2年6個月，但緩刑4年，當庭獲釋。

 

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撰文 : 陳楚琨

醜聞 晶片 南韓 南韓圜 Samsung

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