【新股IPO】電子煙公司艾維普思傳明年來港上市 集資逾39億元

引述外電報道，電子煙品牌深圳艾維普思科技有意來港上市，料最快明年實現，目前正與顧問機構接觸，目標集資5億至10億美元。據知情人士表示，審議處於初步階段，例如上市時間和發行規模等細節有可能有變。

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艾維普思成立於2010年，是一家專注於研發、生產和銷售電子霧化器產品的企業，旗下設有SMOK和KOOPOR兩個子品牌，產品行銷美國、英國、德國等50多個國家和地區，全球用戶超過8000萬。

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今年3月，工信部提出了一項條例草案，擬參照傳統煙草行業規則，對電子煙進行管理，旨在規範電子煙的生產和營銷，防止虛假廣告和質量問題。其中一位知情人士表示，盡管電子煙行業引發了監管機構的關注，並可能影響投資者對該行業上市的興趣，但艾維普思受到的影響應該不大，因為它生產的是設備，而不是電子煙液體。

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記者：張以正