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美國人亂食動物驅蟲劑治新冠 FDA呼籲停用

環球社會熱點 09:05 2021/08/25

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用於醫治新冠肺炎的藥物陸續出現，但美國亦有人病急亂投醫，自行服用藥物治療導致需要入院。有美國民眾以為馬匹驅蟲劑藥物有助治療新冠肺炎，但服用後嚴重不適被送院。美國食品及藥物管理局（FDA）呼籲，民眾停用動物藥物製自我治療。FDA警告，動物藥物濃度較高，人類服用後或會中毒。

謠傳寄生蟲藥醫到新冠肺炎 印尼人搶購至缺貨 【下一頁】

美國數名人士服用原是馬匹的驅蟲藥伊維菌素（Ivermectin）後，需入院接受治療。 FDA發表聲明敦促民眾，不要使用原定用於動物的藥物作自我治療。FDA強調，當局會仔細審查藥物科學數據，確保其在特定用途安全且有效，而伊維菌素並不在FDA核准的新冠療法名單之中。

FDA表示，除臨床試驗外，民眾使用任何未經批准療法治療新冠肺炎，都可能會有嚴重後果。由於如馬及牛等動物體型較人類大，動物藥物通常經高度濃縮，劑量對於人類而言或是劇毒。過量服用伊維菌素或會導致惡心、嘔吐、腹瀉、低血壓、頭暈、癲癇、昏迷、瘙癢及出蕁麻疹等症狀，甚至死亡。

世衛更新抗新冠藥物名單 增療法減重症及死亡風險 【下一頁】

伊維菌素已獲FDA批准用於治療寄生蟲用途，外敷伊維菌素亦可用於治療頭虱等外部寄生蟲，或紅斑痤瘡等皮膚病。FDA強調民眾留意，動物服用及人類服用的藥物分別甚大。

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據悉，印尼7月疫情爆發期間，當地社交媒體大量帖文指伊維菌素口服藥物可治療新冠肺炎。當地有KOL向追蹤者聲稱，身邊有人服用伊維菌素後痊愈，導致印尼出現伊維菌素短缺，價格飆升。世界衛生組織（WHO）表示，未有可靠證據顯示伊維菌素能有效對抗新冠肺炎。

責任編輯：李俊儀

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