  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】飛達帽業中期盈利飆升86倍　加派中期息50%至每股3仙

股市 18:37 2021/08/24

分享：

飛達帽業中期純利按年大幅上升86倍至6608.4萬元；圖為副主席顏寶鈴。（資料圖片）

飛達帽業（01100）中期純利按年飆升86.3倍至6608.4萬元，期內收入及純利同創新高，毛利率按年擴大2.7個百分點至32.7%，同時宣派中期息每股3仙，按年多派50%。

期內，集團收入按年升72.1%至7.4億元，毛利增加87.6%至2.4億元，毛利率升至32.7%。收益增長、訂單數量增長、有效成本控制措施及生產效率改善等，推動上半年純利飆升86.3倍至6608.4萬元。

飛達帽業表示，隨著全球經濟回升及封城措施放寬，大部分客戶已逐漸適應後疫情時代的新常態，所有重大體育賽事的賽季亦已恢復。而且，集團孟加拉工廠的產能提升及貿易業務旗下全面的產品組合，得以把握市場復甦及網購熱潮機遇，帶動製造及貿易業務銷量上升。

但Delta變種病毒蔓延繼續影響全球，但管理層相信集團增長勢頭將在未來數月持續，此點在客戶訂單需求強勁可見。

在孟加拉，因應疫情再度爆發，當地政府在7月23日至8月5日期間實施全國封鎖，導致集團再次停產約2週。目前，集團當地整體營運已恢復正常。

相關文章：

【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣　不派息

【業績】中國飛機租賃純利倒退9%　減派息25%至每股0.15元

【業績│內險股】中國太平半年純利增長78%　總保費及保單費收入增長15%

 

編輯：趙穎妍

港股 業績公布 飛達控股（01100） 疫情 經濟 孟加拉 貿易

上一篇文章

【虛擬銀行】眾安銀行客戶規模突破40萬人　擬新增財富管理業務

下一篇文章

【業績】平安健康上半年虧損擴大3.1倍 CFO：最遲2025年收支平衡目標不變（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）