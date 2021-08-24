【業績】飛達帽業中期盈利飆升86倍　加派中期息50%至每股3仙

▲ 飛達帽業中期純利按年大幅上升86倍至6608.4萬元；圖為副主席顏寶鈴。（資料圖片）

飛達帽業（01100）中期純利按年飆升86.3倍至6608.4萬元，期內收入及純利同創新高，毛利率按年擴大2.7個百分點至32.7%，同時宣派中期息每股3仙，按年多派50%。

期內，集團收入按年升72.1%至7.4億元，毛利增加87.6%至2.4億元，毛利率升至32.7%。收益增長、訂單數量增長、有效成本控制措施及生產效率改善等，推動上半年純利飆升86.3倍至6608.4萬元。

飛達帽業表示，隨著全球經濟回升及封城措施放寬，大部分客戶已逐漸適應後疫情時代的新常態，所有重大體育賽事的賽季亦已恢復。而且，集團孟加拉工廠的產能提升及貿易業務旗下全面的產品組合，得以把握市場復甦及網購熱潮機遇，帶動製造及貿易業務銷量上升。

但Delta變種病毒蔓延繼續影響全球，但管理層相信集團增長勢頭將在未來數月持續，此點在客戶訂單需求強勁可見。

在孟加拉，因應疫情再度爆發，當地政府在7月23日至8月5日期間實施全國封鎖，導致集團再次停產約2週。目前，集團當地整體營運已恢復正常。

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編輯：趙穎妍