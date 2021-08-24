【理財智慧】新手投資衍生工具（四） 界內證與「射龍門」

界內證（Inline Warrants）是港交所在2019年新推出的衍生工具，專為個股和恒生指數而設，有訂立上限價和下限價，玩法是當到期日最終價格停留在指定價格範圍，投資者就可以得到最高收益。市場一般以射龍門做比喻界內證，兩條門柱就是上限價及下限價，目標是射入門柱內，即對應資產價格，在上下限價的中間時，獲利價格最高。但如何成功「射龍門」？本文將會詳細分析。

一、界內證價格

界內證的價格將永遠介於近0.25元至1元之間，界內證到期時，如果股價在上下限的界內，可獲得1元，如果跌出界外，可獲0.25元。界內證不像認股證牛熊證，不需計算相關資產結算價與行使價之間的差距來釐定每股產品的最後結算價；界內證的結算價只會是0.25元或1元其中之一。

二、界內證價格的影響因素

界內證的價格受時間、股價、現價、上下限及啤打系數（Beta Value）影響。第一，關於時間，與窩輪比較，界內證比較複雜，界內證價值是取決於相關資產在到期時處於上下限價之間的機會率，這是隨時間增加或減少取決於該界內證到底屬價外或是價內。

第二，影響界內證的第二個因素是股價的波動。買界內證的人都希望股價在到期之前靜止不動，愈是不動，到期日時股價仍留在界內的機會愈高，股價波動，跌出界外的機會就擴大。不過，這是適用於股價目前仍處於界內，如果目前股價已處於界外，股價波動高代表股價重返界內的機會比較大。

第三，影響界內證價格的因素是現價與界內證上下限的差距，及目前市場對該股股價走勢的預期。理論上，如果目前股價正處於上下限的正中間，這隻界內證的價格應該處於最高水平，當然再高也不會是1元，如果距離到期日還相當久，更不可能接近1元。

第四，上下限和啤打系數會影響界內證的價格。尤其是在發行商發行新的界內證，在開價時，會以上下限距離考慮該股的性質，特別是啤打系數愈低，界內證的價格便較高；上下限距離愈大，界內證的價格也較高，發行商在推出新界內證開價時，是考慮了這些性質。

三、界內證的風險？

界內證似乎虧損有限，風險是不是比較小？那得看你從什麼角度來衡量。界內證最多虧75%的本金再加交易費用，從這個角度來看，自然比會虧光全部本金的牛熊證及窩輪好。風險與回報是成正比的，因此界內證最高回報是本金的3倍再扣減交易費，其槓桿程度就比牛熊證及窩輪少很多。

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編輯 : 龍紀瑩