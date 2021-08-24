【太空科技】SpaceX已售出10萬部Starlink衛星終端機　兼取得14個國家營運牌照

▲ Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在 Twitter 上宣布，SpaceX 已出貨 10 萬部Starlink 衛星網絡通訊終端機，並且在全球 14 個國家取得營運牌照。（AFP）

Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在 Twitter 上宣布，SpaceX 已出貨 10 萬部Starlink 衛星網絡通訊終端機，並且在全球 14 個國家取得營運牌照，期望很快就能「服務全球」。

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據 Elon Musk 的 Twitter 貼文顯示，Starlink 衛星網絡在短短三個星期內已經增加 1 萬名客戶。用戶可透過碟型衛星天線、電源供應器、Wi-Fi 無線路由器組成的終端機，從太空軌道運行中的 SpaceX 衛星，取得網絡服務。

SpaceX 在 2020 年年底推出 Starlink 的 beta 測試服務，除了終端機的價錢，每月收取99 美元（約771港元）的連線費用。雖然網絡速度並不算快，但對於偏遠地區或者沒有高速網絡連線可以使用的地方，Starlink 可以為那些地方提供網絡服務。最近 SpaceX 也表示，計劃將服務推廣至飛機、船隻、貨櫃車等交通工具中。

SpaceX 曾在 2018年估計需要花費 100 億美元或者更多資金，將通訊衛星發射上太空，才能完成 Starlink 的全球通訊網絡佈局。目前 Satrlink 的通訊衛星已經達到 1,740 顆，而第二代的 Starlink 計劃增加約 3 萬顆通訊衛星。

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記者：廖淑瑩