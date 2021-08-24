【政府工略】政府物流服務署請司機　無學歷要求　頂薪逾2.4萬元

政府物流服務署近日招聘特級司機，屬公務員空缺，月薪由總薪級表第8點（每月港幣21,340元）至總薪級表第10點（每月港幣24,070元）。不過職位就無學歷要求，申請者只須通過技能測試以及基本法知識測試。職位亦有一般公務員附帶福利，包括：有薪假期、醫療及牙科診療；在適當情況下更可獲得房屋資助。不過特級司機或需不定時及逾時工作，及穿著制服。

有意可瀏覽以下圖片，看看自己是否符合入職資格。申請將於9月9日截止，有意者可透過互聯網或郵寄方或遞交申請。

入職要求及工作職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請書須於2021年9月9日或之前，連同香港駕駛執照副本，及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本，送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。

請於信封面上清楚註明「申請特級司機職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於2021年9月16日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址(請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號)。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並未妥為簽署、非使用指定的申請表格、或並無連同所需文件副本者，均不予處理。

申請人如獲選參加技能測試/面試，通常會在截止申請後約12至14個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未接獲通知，則可視作已落選。

聯絡地址：香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。

查詢電話：2231 5225

截止申請日期(日/月/年)：09/09/2021 23:59:00

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