【監管風暴】網信辦首開控澄清：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》非針對境外上市

▲ 【監管風暴】網信辦：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》並非針對境外上市

內地近月屢收緊對數據安全的監管，觸發市場震盪。內地即將於9月起實施《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，條例列明主要針對信息服務、能源、運輸、金融、國防等領域，國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華周二（24日）出席國務院新聞辦的例行吹風會時表示，強調條例並不是針對外貿以及境外上市而出台的，而是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全。

對於《條例》對外貿及境外上市的影響，盛榮華稱，堅持對外開放政策是國家的一項基本國策，《條例》並不是針對外貿以及境外上市而出台的，《條例》是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網絡安全。

企業在哪裡上市都必須符合法規及確保國家網絡安全

盛榮華指，長期以來，當局積極支持網信企業依法依規融資發展。無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的，一是必須符合國家的法律法規；二是必須確保國家的網絡安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等，符合這兩條就不受影響，不符合這兩條就一定會受影響。

值得留意是，《關鍵信息基礎設施安全保護條例》要求運營者應當優先採購安全可信的網絡產品和服務；採購網絡產品和服務可能影響國家安全的，應當按照國家網絡安全規定通過安全審查。

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編輯：李哲毅