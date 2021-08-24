【Apple】蘋果為查兒童性剝削內容　證實會掃描用戶iCloud郵件

▲ 近日蘋果向外媒證實，該企早於2019年就開始掃描用戶iCloud Mail的郵件，是否含有兒童性剝削內容（Child Sexual Abuse Material，CSAM）。

蘋果（Apple）早前宣布「兒童保護」（Child Safety）政策，並會引入3項全新機制，自動偵測iPhone、iCloud 可能存在的兒童色情圖像。近日蘋果向外媒證實，該企早於2019年就開始掃描用戶iCloud Mail的郵件，是否含有兒童性剝削內容（Child Sexual Abuse Material，CSAM），但就強調並未包含iCloud Photos或iCloud備份。

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根據科技網站9To5Mac報道指，蘋果在今年8月初首次表示，將於蘋果的iOS、MacOS等各作業系統上植入CSAM資料庫，當用家上傳照片到iCloud時，就會與該資料庫進行比對，一旦符合CSAM資料庫的照片數量達到30張，就會觸發警報並進入人工審查，再決定是否關閉該用戶的帳號或通報主管機關。

而相關的新政策就惹起外界熱議，質疑蘋果此舉觸犯了使用者的私隱權。9To5Mac其後追查，向蘋果查詢關於兒童色情政策，並好奇為何蘋果會知道自家渠道成為成為散布兒童色情的最佳平台。

在9To5Mac追問下，蘋果向其證實該企自2019年起，就開始掃描用戶iCloud Mail的附加檔案是否包含CSAM。而蘋果更坦承，除iCloud Mail外，他們更掃描了其他資料，但就強調不包含iCloud備份。

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責任編輯：曾曉汶