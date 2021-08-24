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【潛力股精選】孫運喜：中糧包裝（00906）

股市 18:05 2021/08/24

分享：

中糧包裝 （00906） 股價今日漲近半成，收報4.73元。以技術走勢作分析，《ET講股通》主持孫運喜建議投資者可留意此股。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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【你可能有興趣：小米1810業績前升逾3%　買賣操作怎部署

＊＊＊

重溫《ET講股通》

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽及解讀

02：01 - 港股市況分析：反彈中也有監管隱憂

05：16 - Cathie Wood 回頭增持京東　科技股借勢彈

06：00 - 外資大戶稱內地科網股已大幅調整

10：30 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景

14：54 - 股票分析：中聯重科 （01157） 股價前景

17：58- 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景

20：34- 股票分析：保利協鑫 （03800） 股價前景

22：37- 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景

26：22- 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景

30：05 - 港股收市速報及後市分析

32：26 - 股票推介：中糧包裝 （00906）

欄名 : 潛力股精選

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