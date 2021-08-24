【潛力股精選】孫運喜：中糧包裝（00906）
股市 18:05 2021/08/24
中糧包裝 （00906） 股價今日漲近半成，收報4.73元。以技術走勢作分析，《ET講股通》主持孫運喜建議投資者可留意此股。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。
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欄名 : 潛力股精選
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