【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣遜預期　公布多項人事變動、股價跌近3%

▲ 【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣 不派息

海底撈 （06862） 上半年虧轉盈賺9452.9萬元（人民幣‧下同），去年同期則蝕9.6億元，每股盈利0.02元，不派中期息，業績遜預期。海底撈承認經營結果未如預期後，公布一系列人事變動。該股周三受壓，現跌2.8%，最新報28元。

期內，收入增長105.9%厔200.9億元，當中海底撈餐廳經營收入上升1.1倍至194.2億元，主要由於門店數量增加，並且因為疫情好轉，營業天數增加；每天平均翻檯率為3次，遜於去年同期的3.3次，顧客人均消費跌4.9%至107.3元。整體同店銷售升28.7%。

另外，外賣業務收入減少了15.6%至3.5億元，主要由於疫情好轉外賣訂單數量減少。

截至6月底止，全球門店數達到1,597家，當中1,491家門店位於內地，106家門店位於港澳台地區及海外。海底撈指，海外疫情仍存在較大 不確定性，海外門店因此受到較大衝擊。

另外，海底撈公布一系列人事變動，主席張勇妻子舒萍，以及公司另一位創辦人、第二大股東施永宏都辭任董事。多名公司管理層，包括原首席營運官楊利娟、財務總監李朋、大區經理楊華、劉林毅、李瑜等就獲委任為執行董事。

另外，招商銀行前董事長馬蔚華等獲委任為獨立董事。楊利娟同時升任副首席執行官，公司又成立企業管治委員會，提升企業管理常規標準。

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編輯：吳敏芳