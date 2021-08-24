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【新股IPO】先瑞達醫療6669首日掛牌潛水26% 一手帳面蝕6200元

股樓投資 18:30 2021/08/24

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先瑞達醫療科技（06669）首日掛牌股價表現強差人意，開市報18.32元，較招股價23.8元跌23%，高見18.38元，低見17元，全日收報17.6元，跌26%；全日成交3,105萬股，涉資5.52億元；以一手1000股計，每手帳面蝕6,200元。

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先瑞達醫療是次來港上市共發售6,863.3萬股，引入了13名基石投資者，合共認購3,426萬股；10%公開發售獲653.5倍超購，啟動回撥機制佔比增至50%，一手中籤率僅3%，並以招股上限23.8元定價，其招股價範圍介乎22.2至23.8元。

【新股IPO】東莞農村商業銀行傳本周闖關　集資78億，【見下頁】

是次集資淨額約15.29億元，主要用作持續研發和商業化核心產品和現有產品管線的其餘產品、通過內部研發、合作、併購、授權引進或股權投資等方式擴大公司產品組合、強化製造能力及還債等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽

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記者：張以正

先瑞達醫療－B（06669） 港股 IPO

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