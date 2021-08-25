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【職場熱話】細數職場的做人處事小貼士 剛畢業大學生必看 原來她是不能得罪的

理財智慧 11:00 2021/08/25

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初入職場的新人總是小心翼翼的，生怕做錯一件事就被記恨上了，以後做事都難以順利。近日有網民於網上討論區發文詢問，有甚麼建議給剛畢業的大學生。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +7

 

亦有人留言說，買美股比上班好。隨即被其他網民攻擊，指「沒有本金怎樣炒股啊？」、「全倉五位數去炒股？」等。不過，不一定要全職炒股，網民又舉例，指可以做簡單的工作，晚上就去炒股。他覺得做月薪高的工作很多都要加班，還要交稅，直呼不了。

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最特別的是，網民指不用對每個同事都有禮貌，但一定要對清潔嬸嬸有禮貌，「當份糧包埋！」。有人不明白用意，原來是因為她們通常會請人吃水果和煲湯給人喝，而且她們是「收風」專家，得罪她就等於得罪全公司。

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責任編輯：張瑋婷

大學 網上討論區 畢業 美股 全職

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