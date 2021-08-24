【置業故事】上車客見單位殘舊照買　平市價20萬做業主

樓價愈來愈貴，但有上車客成功以低市價上車，原因是購入的單位較殘舊。中原地產鮑紹麟說，屯門利寶大廈中層E室，實用面積269平方呎，一房間隔，向東南，原叫價330萬元放盤，終減價10萬元，以320萬元易手，實用呎價約11,896元，比市價約340萬至350萬元略低。

代理說，由於上址內櫳較舊，裝修欠奉，業主亦肯讓步增加議價空間，故造價比市價稍平，而買家則為上車客，見單位銀碼細，市場已買少見少，迅速拍板承接。

資料顯示，原業主於2011年9月以119.8萬元買入上述單位，持貨10年，現帳面獲利200.2萬元，物業期內升值約1.7倍。

延伸閱讀 Wetland Seasons Bay加推160伙 一房折實價472.36萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機