  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】上車客見單位殘舊照買　平市價20萬做業主

股樓投資 18:16 2021/08/24

分享：

樓價愈來愈貴，但有上車客成功以低市價上車，原因是購入的單位較殘舊。中原地產鮑紹麟說，屯門利寶大廈中層E室，實用面積269平方呎，一房間隔，向東南，原叫價330萬元放盤，終減價10萬元，以320萬元易手，實用呎價約11,896元，比市價約340萬至350萬元略低。 

代理說，由於上址內櫳較舊，裝修欠奉，業主亦肯讓步增加議價空間，故造價比市價稍平，而買家則為上車客，見單位銀碼細，市場已買少見少，迅速拍板承接。 

資料顯示，原業主於2011年9月以119.8萬元買入上述單位，持貨10年，現帳面獲利200.2萬元，物業期內升值約1.7倍。  

延伸閱讀 Wetland Seasons Bay加推160伙　一房折實價472.36萬起【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映︰【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 樓價 利寶大廈

上一篇文章

【財務自由】美國夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標

下一篇文章

揚海三房單位入門價2,580萬　折實呎價戶戶過3萬　豪華內櫳同你睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多