揚海三房單位入門價2,580萬　折實呎價戶戶過3萬　豪華內櫳同你睇

由嘉里建設和信置等發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第二期揚海（LA MARINA）正式開放示範單位予公眾。是次開放的示範單位共有3個，其中以1座18樓B室為藍本搭建的單位為三房間隔，並為無改動的交樓標準示範單位。

揚海第1座18樓B室實用面積941平方呎，為三房一套間隔，外連44平方呎露台。單位入門處設玄關位，備有充足儲物空間，可擺放鞋櫃、隨身物件等。穿過玄關為長方形客飯廳，大玻璃窗及露台增加室內通風及採光度。

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大廳另一側為梗廚，廚房內空間闊絡，工作枱面大，亦有附有吊櫃、蒸焗爐、雪櫃、酒櫃及洗衣乾衣機等家具。廚房內亦設有士多房。

從大廳穿過走廊，可到達兩個睡房及主人房。三間房皆與客廳同向，務求採得最佳景觀。此外，房間皆以方形開則，四正實用，最大的主人房在放置雙人大床後仍可三邊落床。主人房設大玻璃窗，另外連16平方呎工作平台，進一步加強採光。而單位廁所及與主人房相連的套房廁所內皆設有浴缸，並為設窗明廁。

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