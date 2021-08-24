【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈

▲ Ark Investment創辦人Cathie Wood趁低買入京東和騰訊。

科技股連續第2日反彈，未有進一步監管舉措下，加上騰訊 （00700） 、京東 （09618） 等公司交出強勁業績，吸引力投資者重返市場，包括連月沽出中概股的「科技股女股神」、Ark Investment創辦人Cathie Wood，也趁低買入了京東和騰訊。

京東系全綫反彈，詳見【下一頁】

科技指數連續5周下跌，上周五低見5769點，創推出以來新低。但本周一反彈2%後，周二再急彈7%，收報6446點，騰訊和阿里巴巴 （09988） 分別升8.8%及9.5%，京東更急漲15%。

雖然未有跡象表明中國的監管政策會放鬆，但是近日內地未再公布重大舉措，加上企業業績對板，吸引投資者趁低吸納。例如，京東周一公布季度業績，收入和新用戶增長均超出市場預期，顯示公司對於內地監管行動的影響可控。

Cathie Wood旗下的Ark Investment披露，基金在京東業績後，重新買入了這間電商公司的股票。截至8月23日，ARKF持有98.9萬股京東（美：JD），市值近6,300萬美元，佔該ETF持倉比例1.76%。ARKF亦持有近54萬股騰訊ADR，總值逾3000萬美元，持倉比例0.85%。

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編輯：區嘉俊

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