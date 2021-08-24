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【賈躍亭】港交所譴責酷派集團和6名前任董事　「若賈躍亭留任，損投資者利益」

股市 17:58 2021/08/24

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【賈躍亭】港交所譴責酷派集團和6名前任董事　「若賈躍亭留任，損投資者利益」（資料圖片）

聯交所宣布，譴責酷派集團 （02369） 及6名前任董事，包括前執行董事及主席賈躍亭、前執行董事及財務總監蔣超、前行政總裁劉江峰、前執行董事李斌、張巍、劉弘。聯交所聲明，若賈躍亭或蔣超仍繼續於酷派董事會留任，將損害投資者的利益。

聯交所表示指出，2016年7月至2017年3月期間，酷派集團進行3組交易，涉及貸款、財務資助，總值人民幣13億元。這些款項令賈躍亭為控股股東的公司集團、由賈躍亭及蔣超相識的人士實益擁有的實體獲得利益。

深交所公開譴責賈躍亭 終身不可任上市公司高層，可見【下一頁】

聯交所指，儘管違反《上市規則》，酷派並沒有在適當時候公布交易，裁定賈躍亭及蔣超未有誠實及善意地以公司的整體利益為前提行事或為適當目的行事，而其餘上述董事未有履行其有關該等交易的董事職責或未有確保該公司已實行充足的內部監控。

酷派月初公布，公司及兩名獨立非執行董事陳敬忠、謝維信，被證監會以證券及期貨條例第214條，在7月29日向高等法院原訟法庭提交的呈請書，認為應訴董事在2016年6月至17年7月期間，未有按應有合理謹慎、技能及勤勉履行公司管理層職責。

聯交所表示，留意證監會呈請書提及該公司的業務或事務是以造成不公平損害的方式進行，聯交所將繼續協助證監會的行動。

相關文章：

【電動車】法拉第未來收市僅升1.4%　賈躍亭：必須回國（附短片）

酷派擬折讓41%「二供一」籌最多10.3億元　股價跌逾15%

編輯：麥德銘

港股 酷派集團（02369） 譴責 香港交易及結算所有限公司 證監會
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