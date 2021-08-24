【疫後學習】調查：疫後一年 亞太區學生及教育工作者仍面對網上學習問題

Lenovo聯同Microsoft今日（24日）公布最新調查詳情，超過80%及95%教育工作者指於去年增加科技應用，而68%學生及教育工作者均花費在科技上的開支亦高於前一年，並預料未來會進一步增加在學習科技上的開支。

調查指在疫後一年，亞太區內的學生及教育工作者均認同網上學習要成功，最大障礙並非是難以接觸科技，而是使用現有解決方案的情況偏低，以及長期遙距學習衍生的社交問題。他們亦認為，網上學習的發展潛力龐大，而疫情令他們初嘗試和體驗其好處。

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學生及教育工作者就網上課堂的教育成效卻意見不一， 59%教育工作者表示有信心藉著網上教學改善教育表現，另有 24%認為他們能保持一 貫水平。然而，約有三分之一學生認為網上學習使他們的學習成果有所改善，另有三分之一認為大致不變，餘下的三分之一則認為學習成果較過往為差。

受訪學生將易用性（63%）及靈活性（50%）視為網上學習的主要優點，當中包括能夠從世界各地存取各類學習內容和材料。此外，62%學生及 67%教育工作者認為網上學習可以免卻交通往返， 非常方便。

是次調查由YouGov及Terrapin於今年5月亞太區內12個市場進行，訪問了近3,400個學生、家長及教育工作者，其中有218名為香港學生。

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責任編輯：潘曉豐