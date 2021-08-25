【暫停服務】Instagram擬暫停「向上滑動」連結功能　改以連結貼圖取代

▲ 近日Instagram計畫將會在8月30日起，取消相關操作方式，並改以Instagram「貼圖」的形式，予用戶點擊連結。

Instagram（IG）的限時動態功能一直深受用戶歡迎，更有不少品牌和網絡紅人會使用限時動態的「向上滑動」功能，加入連結。惟近日Instagram計畫將會在8月30日起，取消相關操作方式，並改以Instagram「貼圖」的形式，予用戶點擊連結。

【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能 用戶可過濾私訊內容

【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶 禁止投放特定廣告內容

據外國科技網站TechCrunch報道指，Instagram將會暫停「向上滑動」連結功能，並改以「貼圖」方式取代。事實上，Instagram在今年夏季已經小規模測試連結貼圖的新方式。

據稱，官方希望讓創作者擁有更多元的操作方式有關，例如透過貼圖連結讓回覆留言、調整貼圖大小及佈置，或是使用GIF圖等。Instagram官方也表示，目前擁有限時動態加入連結權限的帳號，才能使用連結貼圖，暫時仍未開放給所有用戶，內部仍在進行評估。Instagram又指，會謹慎考慮是次功能的權限，因為會影響個IG的體驗，擔心會被不法人士惡意使用，用作連結到釣魚網頁或散播假新聞。

【IG新功能】Instagram推「Stories」自動翻譯功能 支援90多款語言

責任編輯：曾曉汶