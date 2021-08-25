  • 30°C
香港時間 : 2021825日 (三) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暫停服務】Instagram擬暫停「向上滑動」連結功能　改以連結貼圖取代

科技 10:00 2021/08/25

分享：

近日Instagram計畫將會在8月30日起，取消相關操作方式，並改以Instagram「貼圖」的形式，予用戶點擊連結。

Instagram（IG）的限時動態功能一直深受用戶歡迎，更有不少品牌和網絡紅人會使用限時動態的「向上滑動」功能，加入連結。惟近日Instagram計畫將會在8月30日起，取消相關操作方式，並改以Instagram「貼圖」的形式，予用戶點擊連結。

【IG新功能】Instagram推「Hidden Words」功能　用戶可過濾私訊內容

【保護私隱】Google限制廣告商追蹤未成年用戶　禁止投放特定廣告內容

據外國科技網站TechCrunch報道指，Instagram將會暫停「向上滑動」連結功能，並改以「貼圖」方式取代。事實上，Instagram在今年夏季已經小規模測試連結貼圖的新方式。

據稱，官方希望讓創作者擁有更多元的操作方式有關，例如透過貼圖連結讓回覆留言、調整貼圖大小及佈置，或是使用GIF圖等。Instagram官方也表示，目前擁有限時動態加入連結權限的帳號，才能使用連結貼圖，暫時仍未開放給所有用戶，內部仍在進行評估。Instagram又指，會謹慎考慮是次功能的權限，因為會影響個IG的體驗，擔心會被不法人士惡意使用，用作連結到釣魚網頁或散播假新聞。

【IG新功能】Instagram推「Stories」自動翻譯功能　支援90多款語言

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
2021/08/18
【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
【TikTok】與Snapchat、Facebook一決高下　TikTok擬試推限時動態功能
2021/08/05
【TikTok】與Snapchat、Facebook一決高下　TikTok擬試推限時動態功能
Facebook增保障青少年安全措施　限制廣告商追蹤18歲以下用戶
2021/07/28
Facebook增保障青少年安全措施　限制廣告商追蹤18歲以下用戶
Instagram新控制選項有咩分別？擴大用戶限制敏感內容權限
2021/07/21
Instagram新控制選項有咩分別？擴大用戶限制敏感內容權限

你可能感興趣

【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
18:19 2021/08/18
【阿富汗政變】塔利班掌權　一文看清社交媒體如何應對
【TikTok】與Snapchat、Facebook一決高下　TikTok擬試推限時動態功能
19:21 2021/08/05
【TikTok】與Snapchat、Facebook一決高下　TikTok擬試推限時動態功能
Facebook增保障青少年安全措施　限制廣告商追蹤18歲以下用戶
14:15 2021/07/28
Facebook增保障青少年安全措施　限制廣告商追蹤18歲以下用戶
Instagram 假新聞 品牌 服務

下一篇文章

【虛擬貨幣】加密貨幣雖然複雜　但不會消失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網速比拼】全球流動網速實測排行榜　南韓穩奪亞洲區冠軍
【網速比拼】全球流動網速實測排行榜　南韓穩奪亞洲區冠軍
【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限
【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限
【Windows 11】小米公布15款手提電腦產品　將可升級Windows 11
【Windows 11】小米公布15款手提電腦產品　將可升級Windows 11
【Windows】Windows XP發布20週年　市佔率竟比Vista多一倍！
【Windows】Windows XP發布20週年　市佔率竟比Vista多一倍！
【三星摺機】三星Galaxy Z Flip3及Fold3需求強勁　預購量已突破80萬
【三星摺機】三星Galaxy Z Flip3及Fold3需求強勁　預購量已突破80萬
【每日焦點】Windows市佔持續高企　小米公布產品可升級Windows 11
【每日焦點】Windows市佔持續高企　小米公布產品可升級Windows 11