建行中行績前 各大行評級和目標價一覽

兩大內銀股建行(00939)和中行(03988)，將分別於本周五(27日)和下周一(30日)公布中期業績。綜合多間大行預測，建行上半年盈利料介乎1,456億至1,525億人民幣，較去年同期上升5至10%。至於中行上半年盈利預測，則介乎1,057億至1,089億元人民幣，較去年同期增加4至8%。追蹤建行和中行的券商中，逾半仍予兩股買入或增持評級。

建行績前評級和目標價一覽：

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中行績前大行評級和目標價一覽：

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另較早前，滙豐證券發表報告指，中國銀行及物業出現不良資產處置加快、影子銀行渠道收緊情況，而發展商在融資方面變得更加自律，投資者亦更熱衷於了解一些環繞知名企業，有關國家支持、執法和風險的問題。該行指出，對內銀股而言，影子銀行的有序下降有利於其長遠可信度，並可能降低該行業的估值折讓。同時，對於風險較高的邊際借款人的融資成本上升或會造成近期資產質量壓力，該行對與非貸款資產相關的風險持謹慎態度，更看好資產負債表質量良好且估值不高的銀行。

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