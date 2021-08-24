【異動股】合景悠活上半年多賺1.5倍 在管建築面積增6.2倍 全日急升逾一成

合景悠活（03913）公布中期業績，上半年多賺1.5倍至3.15億元（人民幣，下同），收入按年增83.1%至12.3億元；毛利率增5.2個百分點至44.2%，不派中期息。合景悠活績後升10.4%，收報6.57港元，成交6600萬港元。

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按業務計，上半年住宅物業管理服務收入按年升82.3%至8.4億元，佔總68.8%，非住它物業管理及商業營運服務收入增84.9%至3.8億元。而社區增值服務的收仕增速達191.6%。

期內，合景悠活的合約面積按年增5.4倍至2.2億平方米，在管建築面積增6.2倍至1.65億平方米。集團自去年底上市後開始積極收購，先後完成了廣州潤通、雪松智聯和上海申勤的收購。

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合景悠活管理層指，目前在談項目約有4至5個，面績約6000萬平方米，而在談外拓項目達50個，面績3000萬平方米。其中6至7成為住宅類型，兩成為公建，一至兩成為商業類型。集團指，有信心今年底在管面積可達2億平方米，全年收入增長150%，並會於未來一至三年陸續開設25個商場及11個寫字樓。

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